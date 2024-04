4 Jours de Dunkerque Saint-Valery-sur-Somme, mercredi 15 mai 2024.

68ème édition des 4 Jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts-de-France !

Depuis 66 ans, cette course cycliste accueille les équipes cyclistes les plus prestigieuses Word Team, Pro Team et Continental team et son palmarès est des plus élogieux.

De grands noms du cyclisme ont porté le maillot rose Jacques ANQUETIL, Jean-Luc VANDENBROUCKE, Bernard

HINAULT, Sylvain CHAVANEL, Christophe MOREAU, Thomas VOECKLER, Arnaud DEMARE…

Les 4 Jours de Dunkerque 2024, ce sont en réalité six étapes, du 14 au 19 mai, couvrant plus de 1 000 kilomètres au travers des routes de la Région Hautsde- France. Saint-Valery-sur-Somme sera traversée lors de la deuxième étape, mercredi 15 mai, alors que les courreurs relieront Wimereux à Abbeville.

Venez les encourager dans une ambiance festive et sportive !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15

fin : 2024-05-15

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

