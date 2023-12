GALETTE DES ROIS 4 Impasse du Couvent Neffiès, 20 janvier 2024, Neffiès.

Neffiès Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20

L’Association des Séniors des Neuf-Fiefs vous propose de venir déguster le « Royaume » et la « Galette des Rois » à 14h30 à la salle des fêtes de Neffiès, en assistant au spectacle de Sergio Music « Dream’s Girls ». Tarif : 20€ . Sur inscription. Les inscriptions se feront jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2024 de 17h à 19h à la salle d’activités, place de la mairie..

4 Impasse du Couvent

Neffiès 34320 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par OT AVANT-MONTS