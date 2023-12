Nuit de la Lecture 4 impasse des Jardins Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’Évènement: Landes

fin : 2024-01-19 Le thème de la Nuit de la Lecture pour 2024 est le corps. La bibliothèque ouvre ses portes en soirée en compagnie des conteuses Carine Vendôme & Céline Latasa de la Cie Le chant des histoires. Mais attention, les contes ne sont pas que pour les enfants, les adultes sont chaleureusement invités !.

Faisant de leur corps un outil de poésie et d’évasion, les deux conteuses laisseront la part belle aux transformations, aux métamorphoses, aux passages d’un corps à d’autres états (hommes ou femmes se transformeront en animaux ou l’inverse)… au service du récit initiatique.

« (…) Tu t’émerveilleras en voyant des êtres humains changer de nature et de condition pour prendre une autre forme, puis par un mouvement inverse se transformer à nouveau en eux-mêmes. » Apulée, L’Âne d’or ou les métamorphoses. Tout public à partir de 8 ans

Gratuit sur inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque au plus tard le 17 janvier .

4 impasse des Jardins Bibliothèque Gabriel Fauthoux

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

