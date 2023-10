Bourse à l’enfance 4 impasse des jardins – Saint-Pal-de-Chalencon, 18 novembre 2023, Saint-Pal-de-Chalencon.

Saint-Pal-de-Chalencon,Haute-Loire

A vos agendas, La MAM « les petits st-palous » organise une bourse aux vêtements et jouets.

Entrée libre

Sur place: vente de boisson et crêpes et présence du Food Truck : Tartiravane, balade à poney avec le GAEC de l’Herm.

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

4 impasse des jardins – Salle du Rex

Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Mark your calendars, the MAM « les petits st-palous » is organizing a clothes and toy fair.

Free admission

On-site: sale of drinks and crêpes and presence of the Food Truck: Tartiravane, pony ride with the GAEC de l’Herm

Marquen sus calendarios, el MAM « les petits st-palous » organiza una feria de ropa y juguetes.

Entrada gratuita

En el lugar: venta de bebidas y crepes y presencia del Food Truck: Tartiravane, paseo en poni con el GAEC de l’Herm

A vos agendas, La MAM « les petits st-palous » organisiert eine Kleider- und Spielzeugbörse.

Der Eintritt ist frei

Vor Ort: Verkauf von Getränken und Crêpes sowie Food Truck: Tartiravane, Ponyreiten mit dem GAEC de l’Herm

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron