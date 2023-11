MASTERCLASS VINS DU RHONE ET RACLETTE 4 IMPASSE DES FRERES LUMIERES Bourgoin-Jallieu, 9 novembre 2023, Bourgoin-Jallieu.

Bourgoin-Jallieu,Isère

Ancienne sommelière du restaurant « Les Sequoias », je vous montrerai les techniques pour reconnaitre facilement les accords, les vins et savoir déguster sans chichis!

inscription obligatoire..

2023-11-09 19:00:00 fin : 2023-11-09 20:40:00. EUR.

4 IMPASSE DES FRERES LUMIERES LOCO WORKING

Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



A former sommelier at the restaurant « Les Sequoias », I’ll show you the techniques for easily recognizing wine pairings and tasting without fuss!

registration required.

Antiguo sumiller del restaurante « Les Sequoias », le mostraré las técnicas para reconocer fácilmente los maridajes de los vinos y degustarlos sin complicaciones

inscripción obligatoria.

Als ehemalige Sommelière des Restaurants « Les Sequoias » zeige ich Ihnen die Techniken, mit denen Sie die richtigen Kombinationen und Weine leicht erkennen und ohne Chichis verkosten können!

anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère