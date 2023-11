Murder Mystery Dinner 4 IMPASSE DES FRERES LUMIERES Bourgoin-Jallieu, 4 novembre 2023, Bourgoin-Jallieu.

Bourgoin-Jallieu,Isère

Rejoignez-nous pour une expérience unique et incroyable, énergie débordante, amusement, déguisement bienvenu, musique et buffet vous attendent!

A condition de pouvoir résoudre l’énigme.

Au plaisir de vous enfermer et vous faire déguster autrement!.

2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 21:00:00. EUR.

4 IMPASSE DES FRERES LUMIERES LOCO WORKING BOURGOIN JALLIEU

Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for a unique and unbelievable experience: high energy, fun, masquerade costume, music and a buffet await you!

Provided you can solve the riddle.

We look forward to locking you in and treating you to something different!

Únete a nosotros para vivir una experiencia única e increíble, con mucha energía, diversión, disfraces, música y un bufé esperándote

Siempre que puedas resolver el enigma.

¡Estamos deseando encerrarte y ofrecerte algo diferente!

Begleiten Sie uns zu einem einzigartigen und unglaublichen Erlebnis, bei dem Sie viel Energie, Spaß, Verkleidung, Musik und ein Buffet erwarten

Vorausgesetzt, Sie können das Rätsel lösen.

Wir freuen uns darauf, Sie einzuschließen und Ihnen eine neue Art der Verkostung zu bieten!

