Apprendre le tournage 4 Hamel Lelégard Percy-en-Normandie, 18 novembre 2023, Percy-en-Normandie.

Percy-en-Normandie,Manche

Venez découvrir les joies du tournage dans un cadre champêtre, chez moi, à Percy-en-Normandie. Nous apprendrons les gestes fondamentaux du tournage : pétrir, centrer, percer et tirer la terre.

Je vous accueille en petit groupe de 5 pour un meilleur accompagnement.

10h intensives pour une première plongée dans la terre !

Il suffit de vous munir d’un tablier.

Atelier de Karine Goldberg – Céramiste

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Come and discover the joys of throwing in a rural setting, at my home in Percy-en-Normandie. We’ll learn the fundamental gestures of throwing: kneading, centering, drilling and pulling the clay.

I welcome you in small groups of 5 for better guidance.

an intensive 10 hours for your first plunge into clay!

All you need is an apron.

Karine Goldberg’s workshop – Ceramist

Venga a descubrir los placeres de la arcilla en un entorno rural, en mi casa de Percy-en-Normandie. Aprenderemos los fundamentos del lanzamiento: amasar, centrar, perforar y tirar de la arcilla.

Le acojo en pequeños grupos de 5 para un mejor apoyo.

10 horas intensivas para su primera inmersión en la arcilla

Sólo necesitas un delantal.

Taller de Karine Goldberg – Ceramista

Entdecken Sie die Freuden des Drehens in einer ländlichen Umgebung bei mir zu Hause in Percy-en-Normandie. Wir lernen die grundlegenden Gesten des Drechselns: Kneten, Zentrieren, Bohren und Ziehen der Erde.

Ich begrüße Sie in einer kleinen Gruppe von 5 Personen, um Sie besser begleiten zu können.

10 intensive Stunden für ein erstes Eintauchen in die Erde!

Sie brauchen nur eine Schürze mitzubringen.

Atelier von Karine Goldberg – Keramikerin

