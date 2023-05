Bienvenue dans mon jardin : Le Jardin Libère-Terre ! 4 Hameau de la Demie Lieue, 11 juin 2023, Ohis.

Ohis,Aisne

Un jardin simplement naturel, mené selon les principes de la permaculture et dans le respect de tous les êtres qui le peuplent. Ici, la Nature se régule toute seule !.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 17:30:00. 0 .

4 Hameau de la Demie Lieue

Ohis 02500 Aisne Hauts-de-France



A simply natural garden, conducted according to the principles of permaculture and with respect for all the beings that inhabit it. Here, Nature regulates itself!

Un jardín sencillamente natural, gestionado según los principios de la permacultura y con respeto por todos los seres que lo habitan. Aquí, ¡la Naturaleza se regula a sí misma!

Ein einfach natürlicher Garten, der nach den Grundsätzen der Permakultur und mit Respekt vor allen Lebewesen, die ihn bevölkern, geführt wird. Hier reguliert sich die Natur selbst!

Mise à jour le 2023-05-22 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache