FÉÉRIES DE L’OULIBO 4 Hameau de Cabezac Bize-Minervois, 26 décembre 2023 10:00, Bize-Minervois.

Bize-Minervois,Aude

Les Féeries de l’Oulibo reviennent cette année !

Du 23 décembre 7 janvier (fermé le 25 décembre et le 1er janvier), venez célébrer l’huile nouvelle dans un décor de fêtes. Pour l’occasion la boutique de l’Oulibo est entièrement décorée pour vous plonger dans la magie de Noël. Tous les jours :

– Visite guidée avec Chasse au trésor spécial Noël (10h30 / 14h30 / 16h)

– Bar à huile : initiation des huiles nouvelles de 11h à 12h et de 15h à 17h

– A la Boutique de l’Oulibo : Les Gourmandises de Noël : chocolat chaud, vin chaud du Minervois, crêpes à l’huile d’olive vous seront proposés par l’équipe de l’Oulibo.

– Tous les jours dégustation des différents produits des artisans partenaires de l’Oulibo (Muscat de Noël, foie gras, vins…).

Sur réservation :

– le 26 : atelier de confection de couronne de Noël en feuille d’olivier

– le 27 : Noël sous les oliviers : atelier du Père Noël, spectacles de magie

– le 28 : Journée de l’huile de Noël : la légende du moulinier, atelier d’assemblage.

Balade pédestre entre contes et légendes, atelier pâtisserie parents – enfants,

dégustation à l’aveugle.

– le 29 : atelier-jeu tapenade spécial Noël

– le 3 : Noël sous les oliviers : atelier du Père Noël, atelier de magie

– le 4 : Journée de l’huile de Noël : la légende du moulinier, atelier d’assemblage.

Balade pédestre entre contes et légendes, atelier pâtisserie parents – enfants,

dégustation à l’aveugle.

– le 5 : atelier-jeu tapenade spécial Noël..

2023-12-26 10:00:00 fin : 2023-12-31 12:00:00. .

4 Hameau de Cabezac

Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie



The Féeries de l’Oulibo are back this year!

From December 23 to January 7 (closed December 25 and January 1), come and celebrate the new oil in a festive setting. For the occasion, the Oulibo store is fully decorated to immerse you in the magic of Christmas. Every day:

– Guided tour with special Christmas treasure hunt (10:30 am / 2:30 pm / 4 pm)

– Oil bar: initiation to new oils from 11am to 12pm and from 3pm to 5pm

– At the Oulibo store: Christmas treats: hot chocolate, Minervois mulled wine, olive oil crepes, etc. offered by the Oulibo team.

– Daily tastings of products from the Oulibo?s partner artisans (Muscat de Noël, foie gras, wines…).

Reservations required:

– on the 26th: olive leaf wreath-making workshop

– 27th: Christmas under the olive trees: Santa Claus workshop, magic shows

– 28th: Christmas Oil Day: the legend of the miller, assembly workshop.

Walking tour through tales and legends, parent-child baking workshop,

blind tasting.

– 29th: special Christmas tapenade workshop-game

– 3rd: Christmas under the olive trees: Santa Claus workshop, magic workshop

– 4th: Christmas Oil Day: the legend of the miller, assembly workshop.

Walking tour through tales and legends, parent-child baking workshop,

blind tasting.

– 5th: Special Christmas tapenade workshop and game.

Las Féeries de l’Oulibo vuelven un año más

Del 23 de diciembre al 7 de enero (cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero), venga a celebrar el nuevo aceite en un ambiente festivo. Para la ocasión, la tienda de Oulibo está totalmente decorada para sumergirle en la magia de la Navidad. Todos los días:

– Visita guiada con búsqueda del tesoro especial de Navidad (10.30 h / 14.30 h / 16 h)

– Bar de aceites: presentación de nuevos aceites de 11.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 h

– En la tienda de Oulibo: dulces navideños: chocolate caliente, vino caliente de Minervois y crepes elaborados con aceite de oliva por el equipo de Oulibo.

– Todos los días habrá degustaciones de productos de los artesanos socios del Oulibo (moscatel de Noël, foie gras, vinos, etc.).

Es necesario reservar:

– día 26: taller de confección de una corona navideña a partir de hojas de olivo

– 27: Navidad bajo los olivos: taller de Papá Noel, espectáculos de magia

– 28: Día del aceite de Navidad: la leyenda del molinero, taller de montaje.

Recorrido a pie por cuentos y leyendas, taller de repostería para padres e hijos,

cata a ciegas.

– día 29: taller y juego especial de tapenade navideño

– día 3: Navidad bajo los olivos: taller de Papá Noel, taller de magia

– día 4: Día del aceite de Navidad: la leyenda del molinero, taller de montaje.

Recorrido a pie por cuentos y leyendas, taller de repostería para padres e hijos,

cata a ciegas.

– 5º: Taller y juego de tapenade especial Navidad.

Die Féeries de l’Oulibo kehren dieses Jahr zurück!

Vom 23. Dezember bis zum 7. Januar (am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen) feiern Sie das neue Öl in einem festlichen Dekor. Zu diesem Anlass ist die Boutique de l’Oulibo vollständig dekoriert, um Sie in den Zauber der Weihnachtszeit zu versetzen. Jeden Tag :

– Geführte Besichtigung mit Schatzsuche speziell zu Weihnachten (10:30 / 14:30 / 16:00 Uhr)

– Ölbar: Einführung in neue Öle von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr

– In der Boutique des Oulibo: Weihnachtsleckereien: Heiße Schokolade, Glühwein aus dem Minervois, Crêpes mit Olivenöl werden Ihnen vom Team des Oulibo angeboten.

– Jeden Tag Verkostung der verschiedenen Produkte der Handwerker, die mit dem Oulibo zusammenarbeiten (Muscat de Noël, Foie Gras, Weine…).

Auf Reservierung:

– am 26.: Workshop zur Herstellung eines Weihnachtskranzes aus Olivenblättern

– am 27.: Weihnachten unter Olivenbäumen: Werkstatt des Weihnachtsmanns, Zaubershows

– am 28.: Tag des Weihnachtsöls: Die Legende des Ölmüllers, Workshop zum Zusammenbau.

Spaziergang zwischen Märchen und Legenden, Eltern-Kind-Backworkshop,

blindverkostung.

– am 29.: Tapenade-Workshop und -Spiel speziell zu Weihnachten

– am 3.: Weihnachten unter Olivenbäumen: Weihnachtsmann-Werkstatt, Zauberei-Werkstatt

– am 4.: Tag des Weihnachtsöls: Die Legende des Ölmüllers, Workshop zum Zusammenbau.

Spaziergang zwischen Märchen und Legenden, Eltern-Kind-Backworkshop,

blindverkostung.

– 5.: Tapenade-Workshop und -Spiel speziell für Weihnachten.

Mise à jour le 2023-12-04 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11