JEP 2023 – OULIBO : EXPOSITION PHOTO DES 80 ANS 4 Hameau de Cabezac Bize-Minervois, 16 septembre 2023, Bize-Minervois.

Bize-Minervois,Aude

Exposition Photo des 80 ans :

A l’occasion des 80 ans de la coopérative et des journées du patrimoine 2023 dont le thème porte sur le »Patrimoine vivant »

Nous vous proposons de découvrir à l’étage du magasin l’histoire de notre coopérative à travers cette exposition de photos d’époques numérisées de 1942 à nos jours pour (re)découvrir notre savoir-faire.

Exposition libre et ouverte à tous..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

4 Hameau de Cabezac

Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie



80th anniversary photo exhibition:

To mark the cooperative’s 80th anniversary and the 2023 Heritage Days, the theme of which is « Living Heritage »

We invite you to discover the history of our cooperative through this exhibition of digitized period photos from 1942 to the present day, to (re)discover our know-how.

The exhibition is free and open to all.

Exposición fotográfica del 80 aniversario:

Con motivo del 80 aniversario de la cooperativa y de las Jornadas del Patrimonio 2023, cuyo tema es « Patrimonio vivo »

Le invitamos a descubrir la historia de nuestra cooperativa a través de esta exposición de fotos de época digitalizadas desde 1942 hasta nuestros días para (re)descubrir nuestro saber hacer.

La exposición es gratuita y está abierta a todos.

Fotoausstellung zum 80. Geburtstag :

Anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Genossenschaft und der Tage des Kulturerbes 2023, deren Thema das »Lebendige Kulturerbe » ist

Wir schlagen Ihnen vor, im Obergeschoss des Geschäfts die Geschichte unserer Genossenschaft anhand dieser Ausstellung mit digitalisierten Fotos aus der Zeit von 1942 bis heute zu entdecken, um unser Know-how (wieder) zu entdecken.

Die Ausstellung ist frei und für alle zugänglich.

