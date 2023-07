EARL des quatre sabots 4 Hameau De Beaumont En Aviotte Sery, 12 juillet 2023, Sery.

Sery,Ardennes

Située dans le hameau de Beaumont-en-Aviotte, entre Sery et Mesmont, EARL des Quatre Sabots vous propose la vente de bœuf, de veau et d’agneau. Tous les animaux sont élevés en système herbager, ils mangent de l’herbe pendant la belle saison et du foin en hiver. Les cycles naturels sont respectés, sans utilisation massive de produits chimiques.Les animaux de boucherie ont un complément en céréales et grain, produit dans les Ardennes et garantit sans OGM. Livraison possible sur Sedan, Charleville, Rethel, à domicile ou sur point de rendez-vous.Commandez directement en ligne . Plusieurs formules sont disponibles, n’hésitez pas à prendre contact . Plus d’informations directement en ligne ..

fin : . .

4 Hameau De Beaumont En Aviotte

Sery 08270 Ardennes Grand Est



Located in the hamlet of Beaumont-en-Aviotte, between Sery and Mesmont, EARL des Quatre Sabots offers you the sale of beef, veal and lamb. All the animals are raised in grassland system, they eat grass during the beautiful season and hay in winter. The natural cycles are respected, without massive use of chemical products. The animals of butchery have a complement in cereals and grain, produced in the Ardennes and guaranteed without GMO. Delivery possible on Sedan, Charleville, Rethel, at home or on point of appointment.Order directly online. Several formulas are available, do not hesitate to contact us. More information directly online.

Situado en la aldea de Beaumont-en-Aviotte, entre Sery y Mesmont, EARL des Quatre Sabots le ofrece la venta de carne de vacuno y cordero. Todos los animales se crían en un sistema de praderas, comen hierba durante el verano y heno en invierno. Se respetan los ciclos naturales, sin el uso masivo de productos químicos. Los animales de abasto se complementan con cereales y granos, producidos en las Ardenas y garantizados sin OGM. Entrega posible en Sedan, Charleville, Rethel, a domicilio o con cita previa. Hay varias fórmulas disponibles, no dude en consultarnos. Más información directamente en línea.

Die EARL des Quatre Sabots liegt im Weiler Beaumont-en-Aviotte zwischen Sery und Mesmont und bietet Ihnen den Verkauf von Rind- und Kalbfleisch sowie Lammfleisch an. Alle Tiere werden im Graslandsystem gehalten, d. h. sie fressen Gras während der Sommermonate und Heu im Winter. Die natürlichen Kreisläufe werden respektiert, ohne massiven Einsatz von Chemikalien. Die Schlachttiere erhalten zusätzlich Getreide und Körner, die in den Ardennen produziert werden und garantiert gentechnikfrei sind. Lieferung möglich in Sedan, Charleville, Rethel, zu Hause oder nach Vereinbarung.Bestellen Sie direkt online. Es stehen mehrere Angebote zur Verfügung, zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie direkt online.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme