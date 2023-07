Brenner Matthieu 4 hameau de Beaufays Viel-Saint-Remy, 12 juillet 2023, Viel-Saint-Remy.

Viel-Saint-Remy,Ardennes

Élevage d’agneau en plein air. Production de viande d’agneau en caissette et de merguez..

4 hameau de Beaufays

Viel-Saint-Remy 08270 Ardennes Grand Est



Outdoor lamb farming. Production of boxed lamb and merguez meat.

Cría de corderos en libertad. Producción de carne de cordero en cajas y merguez.

Aufzucht von Lämmern in Freilandhaltung. Produktion von Lammfleisch in Kisten und Merguez.

