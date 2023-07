Le Moulin à Couleurs 4, Hameau Bonne Fontaine Écordal, 12 juillet 2023, Écordal.

Écordal,Ardennes

Le Moulin à Couleurs existe depuis 1866 et est labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant. Dernier en France à fabriquer des pigments naturel, il vous livrera ses secrets de fabrication grâce à une visite guidée du maître des lieux, Emmanuel Poix. Il commercialise près de 80 couleurs de pigments dont 45 pigments naturels parmi lesquels figurent les ocres de France, de Bourgogne, les Terres de Sienne des Ardennes, les ombres naturelles et calcinées…Le Moulin à Couleurs organise des visites guidées à certaines dates sur inscription auprès de l’Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises par mail (dates à venir)La boutique pour acheter des pigments sur place est ouverte du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30..

4, Hameau Bonne Fontaine

Écordal 08130 Ardennes Grand Est



The Moulin à Couleurs has existed since 1866 and is a certified Living Heritage Company. The last one in France to manufacture natural pigments, it will reveal its manufacturing secrets thanks to a guided tour by the owner, Emmanuel Poix. It markets nearly 80 colors of pigments including 45 natural pigments among which are the ochres of France, Burgundy, Sienna from the Ardennes, natural and calcined shadows … The Moulin à Couleurs organizes guided tours on certain dates on registration with the Office of Tourism of the Crêtes Préardennaises by mail (dates to come). The store to buy pigments on the spot is open from Monday to Thursday from 8am to 12pm and from 13:30 to 17:00, and Friday from 8am to 12pm and from 13:30 to 16:30.

El Moulin à Couleurs existe desde 1866 y ha recibido el sello Entreprise du Patrimoine Vivant. Es la última que fabrica pigmentos naturales en Francia y le revelará sus secretos de fabricación gracias a una visita guiada por el propietario, Emmanuel Poix. Comercializa cerca de 80 colores de pigmentos, entre los que se encuentran 45 pigmentos naturales, como el ocre de Francia, el de Borgoña, el de las Tierras de Siena de las Ardenas, el de las sombras naturales y el calcinado… El Moulin à Couleurs organiza visitas guiadas en determinadas fechas inscribiéndose en la Oficina de Turismo de Crêtes Préardennaises por correo electrónico (fechas por determinar). La tienda donde se pueden comprar pigmentos in situ está abierta de lunes a jueves de 8 a 12 y de 13.30 a 17 horas, y los viernes de 8 a 12 y de 13.30 a 16.30 horas.

Die Moulin à Couleurs besteht seit 1866 und trägt das Label Entreprise du Patrimoine Vivant. Sie ist die letzte in Frankreich, die natürliche Pigmente herstellt, und wird Ihnen bei einer Führung durch den Betriebsleiter Emmanuel Poix ihre Herstellungsgeheimnisse verraten. Die Farbenmühle organisiert zu bestimmten Terminen Führungen, für die Sie sich beim Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises per E-Mail anmelden müssen (Termine folgen). Die Boutique, in der Sie die Pigmente vor Ort kaufen können, ist montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

