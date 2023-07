Exposition artistique avec Viviane Beaufumé à Ousson-sur-Loire 4 Grande Rue Ousson-sur-Loire, 8 juillet 2023, Ousson-sur-Loire.

Ousson-sur-Loire,Loiret

Venez découvrir l’exposition d’art de Viviane Beaufumé à la Petite galerie à Ousson-sur-Loire les 1er et 8 juillet ainsi que les samedis du mois d’août de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30. Entrée libre..

Samedi 2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-08 12:30:00. EUR.

4 Grande Rue

Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Come and discover Viviane Beaufumé’s art exhibition at the Petite galerie in Ousson-sur-Loire on July 1 and 8 and on Saturdays in August from 10 am to 12:30 pm and from 3 pm to 6:30 pm. Free admission.

Venga a descubrir la exposición de Viviane Beaufumé en la Petite galerie de Ousson-sur-Loire los días 1 y 8 de julio y los sábados de agosto de 10.00 a 12.30 h y de 15.00 a 18.30 h. Entrada gratuita.

Besuchen Sie die Kunstausstellung von Viviane Beaufumé in der Petite galerie in Ousson-sur-Loire am 1. und 8. Juli sowie an den Samstagen im August von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 18:30 Uhr. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX