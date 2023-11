Porte ouverte au Rucher de la Prairie Gâtinaise 4 Grande Rue – Chemault Boiscommun, 25 novembre 2023, Boiscommun.

Boiscommun,Loiret

Le Rucher de la Prairie Gâtinaise ouvre ses portes les 25 et 26 novembre.

Au programme :

– Visite de la miellerie

– Exposition

– Dégustation et Vente de produits.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 12:00:00. .

4 Grande Rue – Chemault

Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire



The Rucher de la Prairie Gâtinaise opens its doors on November 25 and 26.

On the program:

– Visit to the honey house

– Exhibition

– Tasting and sale of products

El Rucher de la Prairie Gâtinaise abre sus puertas los días 25 y 26 de noviembre.

En el programa:

– Visita a la casa de la miel

– Exposición

– Degustación y venta de productos

Der Bienenstock La Prairie Gâtinaise öffnet seine Türen am 25. und 26. November.

Auf dem Programm stehen:

– Besichtigung des Honigraums

– Ausstellung

– Verkostung und Verkauf von Produkten

Mise à jour le 2023-11-14 par OT GRAND PITHIVERAIS