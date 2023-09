Théâtre 37 Heures 4 Grande Rue Azay-sur-Cher, 9 novembre 2023, Azay-sur-Cher.

Azay-sur-Cher,Indre-et-Loire

Spectacle produit par la compagnie In Lumea. 37 heures n’est pas un témoignage. C’est un « conte de faits » dont la matière première est la réalité. Une version recomposée d’une aventure qui a existé..

2023-11-09 fin : 2023-11-10 . 5 EUR.

4 Grande Rue

Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Produced by Compagnie In Lumea. 37 heures is not a testimony. It’s a « factual tale » whose raw material is reality. A recomposed version of an adventure that really happened.

Producido por In Lumea. 37 heures no es un testimonio. Es un « relato factual » cuya materia prima es la realidad. Una versión recompuesta de una aventura que sucedió de verdad.

Von der Compagnie In Lumea produzierte Aufführung. 37 Stunden ist keine Zeugenaussage. Es ist eine « Tatsachengeschichte », deren Grundstoff die Realität ist. Eine neu zusammengesetzte Version eines Abenteuers, das es wirklich gegeben hat.

Mise à jour le 2023-08-22 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire