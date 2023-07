EXPOSITION – GALERIE JABERT – Des hommes et des dieux : six siècles d’aventures tissées 4 Grande Rue Aubusson, 5 septembre 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Exposition de tapisseries anciennes et contemporaines « Des hommes et des dieux : six siècles d’aventures tissées »

Du mardi au vendredi : 15h – 19h

Samedi : 11h – 13h et 15h – 19h – Sauf les sam. 16 et dim. 17 septembre (Journées Européennes du Patrimoine) : 11h – 19h

Entrée libre..

2023-09-05 fin : 2023-10-07 . .

4 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of ancient and contemporary tapestries « Des hommes et des dieux: six siècles d’aventures tissées » (Men and gods: six centuries of woven adventures)

Tuesday to Friday: 3pm – 7pm

Saturday: 11am – 1pm and 3pm – 7pm – Except Sat. 16th and Sun. 17th September (European Heritage Days): 11am – 7pm

Free admission.

Exposición de tapices antiguos y contemporáneos « Des hommes et des dieux: six siècles d’aventures tissées » (Hombres y dioses: seis siglos de aventuras tejidas)

De martes a viernes: de 15.00 a 19.00 horas

Sábado: 11.00-13.00 y 15.00-19.00 – Excepto sábado 16 y domingo 17 de septiembre (Jornadas Europeas del Patrimonio): 11.00-19.00

Entrada gratuita.

Ausstellung alter und zeitgenössischer Tapisserien « Des hommes et des dieux: six siècles d’aventures tissées » (Von Menschen und Göttern: sechs Jahrhunderte gewebter Abenteuer)

Dienstag bis Freitag: 15h – 19h

Samstag: 11 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr – Außer am Sa. 16. und So. 17. September (Europäische Tage des Kulturerbes): 11 – 19 Uhr

Freier Eintritt.

