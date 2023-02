4 FOUR SWING CARLES GR TRIO INVITE RONALD BAKER LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 17 février 2023, PARIS.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Le guitariste barcelonnais Carles GR vit en France depuis de nombreuses années et s’est fait remarquer par son énergie et son swing communicatifs. De Charlie Christian à Wes Montgomery, son éclectisme et sa créativité l’ont amené à se produire dans de nombreux clubs et festivals, en Europe et en Amérique du Sud. Dans la grande tradition des quartets avec orgue Hammond des années 50, il vient en trio au Caveau de la Huchette avec l’organiste Philippe Petit et le batteur Stéphane Moureu, et invite pour l’occasion le trompettiste américain à la voix de velours, Ronald Baker ! Caliente ! Ronald Baker

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

