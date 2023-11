Je clique donc je suis – Cie Le Phalene | Le Tremplin 4 Esplanade de Russi Beaumont, 1 décembre 2023, Beaumont.

Beaumont,Puy-de-Dôme

Spectacle organisé dans le cadre de la Saison Culturelle de Beaumont.

Mentalisme, petite forme de science-fiction magique.

Tout public dès 15 ans..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 21:30:00. EUR.

4 Esplanade de Russi Le Tremplin

Beaumont 63110 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Show organized as part of the Beaumont Cultural Season.

Mentalism, a small form of magical science fiction.

For audiences aged 15 and over.

Espectáculo organizado en el marco de la Temporada Cultural de Beaumont.

Mentalismo, una forma de ciencia ficción mágica.

Para todos los públicos a partir de 15 años.

Diese Aufführung wird im Rahmen der Kultursaison von Beaumont organisiert.

Mentalismus, eine kleine Form der magischen Science-Fiction.

Für alle Zuschauer ab 15 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-11 par Clermont Auvergne Tourisme