Alabama Mike & Soul shot band + Bonnefont & Caillon | Le Tremplin 4 Esplanade de Russi Beaumont, 22 novembre 2023, Beaumont.

Beaumont,Puy-de-Dôme

Concert organisé dans le cadre de la Saison Culturelle de Beaumont, organisé en partenariat avec l’association Arvern’ Blues Concerts..

2023-11-22 20:30:00 fin : 2023-11-22 23:00:00. EUR.

4 Esplanade de Russi Le Tremplin

Beaumont 63110 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert organized as part of the Beaumont Cultural Season, in partnership with the Arvern’ Blues Concerts association.

Concierto organizado en el marco de la Temporada Cultural de Beaumont, en colaboración con la asociación Arvern’ Blues Concerts.

Konzert im Rahmen der Kultursaison von Beaumont, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Verein Arvern’ Blues Concerts.

Mise à jour le 2023-10-11 par Clermont Auvergne Tourisme