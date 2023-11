Impulsions – Cie X-Press – Accumulation + Landing | Le Tremplin 4 Esplanade de Russi Beaumont, 19 novembre 2023, Beaumont.

Beaumont,Puy-de-Dôme

Le Département et la commune de Beaumont présentent, dans le cadre de la Saison Culturelle Départementale « Impulsions » ce double plateau de la Cie X-Press.

Carte blanche au chorégraphe Abderzak Houmi : quand le hip-hop montre toute sa virtuosité.

2023-11-19 17:30:00 fin : 2023-11-19 18:30:00. EUR.

4 Esplanade de Russi Le Tremplin

Beaumont 63110 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Saison Culturelle Départementale « Impulsions », the Département and the commune of Beaumont present this double set by Cie X-Press.

Carte blanche for choreographer Abderzak Houmi: when hip-hop shows off its virtuosity

En el marco de la Temporada Cultural Departamental « Impulsions », el Département y el municipio de Beaumont presentan este programa doble de la Cie X-Press.

Carta blanca al coreógrafo Abderzak Houmi: cuando el hip-hop muestra todo su virtuosismo

Das Département und die Gemeinde Beaumont präsentieren im Rahmen der Kultursaison des Départements « Impulsions » diese Doppelbühne der Cie X-Press.

Carte blanche für den Choreographen Abderzak Houmi: Wenn der Hip-Hop seine ganze Virtuosität zeigt

Mise à jour le 2023-10-11 par Clermont Auvergne Tourisme