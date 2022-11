4 ème Festival des globe-trotters Saint-Martin-des-Champs, 4 février 2023, Saint-Martin-des-Champs.

4 ème Festival des globe-trotters

2023-02-04 11:00:00 – 2023-02-04 22:00:00

Le samedi 4 février 2023, le festival des Globe-Trotters ouvrira ses portes au Parc des Expositions à Morlaix, pour une édition placée sous le signe du rêve, de l’évasion,

de l’aventure et surtout, de la rencontre entre voyageurs !

Créé et organisé par l’Association Aventure du Bout du Monde- 1er club français des voyageurs- le Festival des Globe Trotters est désormais devenu le rendez-vous incontournable de tous les voyageurs désireux de partager ou préparer leurs plus belles escapades aux quatre coins du monde.

Notons par exemple, parmi les réalisations diffusées, Yanomani les voix de la forêt : Pendant quatre ans, le réalisateur est parti avec son équipe à la rencontre de ce peuple indigène vivant en symbiose avec la nature. À travers leurs témoignages, les chamans et les chefs de villages partagent leur vision du monde, leur lien sensible à la nature, leurs traditions et la difficulté de les maintenir aujourd’hui.. La famille Trastour a voyagé autour du monde durant 13 années avec leur véhicule, Marc Alaux présente son voyage en Mongolie, à pied pendant 3 mois, Colette et Philippe, sont partis à vélo en Amérique du sud, Cathy et Clément, qui ont parcouru le Rajasthan (Inde) en indépendant et d’autres invités sont attendus . Pour faire le tour du monde en un jour !

