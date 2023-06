Fête de la musique 4 cours des Platanes Montéléger, 20 juin 2023, Montéléger.

Montéléger,Drôme

Venez découvrir durant cette soirée 4 lieux, 4 ambiances et 4 spécialités à déguster. Cette édition de la fête de la musique sera offerte par la municipalité..

2023-06-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-20 . .

4 cours des Platanes Mairie de Montéléger

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover 4 places, 4 atmospheres and 4 specialities to taste. This year’s Fête de la Musique is sponsored by the municipality.

Venga a descubrir 4 lugares, 4 ambientes y 4 especialidades para degustar. Este año, la fête de la musique contará con el patrocinio municipal.

Entdecken Sie an diesem Abend 4 Orte, 4 Stimmungen und 4 Spezialitäten, die es zu probieren gilt. Diese Ausgabe der Fête de la Musique wird von der Gemeinde gestiftet.

Mise à jour le 2023-06-09 par Valence Romans Tourisme