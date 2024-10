4° Convention du Disque de Salon-de-Provence Espace Charles Trénet Salon-de-Provence, dimanche 1 décembre 2024.

En ce dimanche de décembre, à quelques semaines de Noël, venez flâner dans les allées bien achalandées de la 4° Convention du Disque de Salon-de-Provence. Situé au coeur du centre-ville, l’Espace Charles Trénet accueille les passionnés de culture musicale sous toutes ses formes, au son feutré d’une playlist savamment concoctée pour vous faire passer une bonne journée.

Au menu de cette quatrième édition, des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs dans une ambiance familiale.

Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro… tous les courants musicaux seront représentés.

À partir de 16h00, le petit génie multi instrumentiste Ninja Copieur nous fera l’honneur de quelques reprises acoustiques. Découvrir : [https://www.youtube.com/watch?v=eGRMRiMPivQ](https://www.youtube.com/watch?v=eGRMRiMPivQ)

Sur place, vous pourrez vous délecter des délicieuses bières bio de la Brasserie Artisanale Arlésienne et grignoter sur le pouce au snack.

Entrée 3 €, gratuite pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi. Évènement Facebook : [https://www.facebook.com/events/25807143418933102/](https://www.facebook.com/events/25807143418933102/)

