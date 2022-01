4 Conférences « Les éléments de l’architecture » Pavillon de l’Arsenal, 12 février 2022, Paris.

du samedi 12 février au samedi 16 avril à Pavillon de l’Arsenal

**« Qu’il y a-t-il de commun entre l’escalier, l’ascenseur, le tuyau et le rideau ? S’ils ne sont pas toujours pris pour des éléments essentiels de l’architecture et sont souvent assimilés à de simples équipements fonctionnels, ce sont pourtant des tuteurs, des prothèses qui facilitent et qui cadrent nos relations avec le monde extérieur. Les escaliers ne desservent pas seulement les étages, ils nous permettent de nous élever afin de voir les choses avec un certain recul, une certaine distance ; les ascenseurs ne nous évitent pas seulement la fatigue, ils nous libèrent pour un temps de la pesanteur. Les tuyaux, dont il ne faut pas sous-estimer la symbolique ombilicale, alimentent en fluides nos intérieurs afin qu’ils se définissent comme les milieux les plus favorables à notre développement. Quant aux rideaux, ne croyez surtout pas que l’on puisse les assimiler à des éléments de décoration ! Ils font partie intégrante de l’architecture et nous permettent de vivre à notre propre rythme, en mettant entre parenthèse la tyrannie des jours et des saisons. C’est ce que nous verrons cette année en recherchant dans l’histoire et dans la production récente des exemples d’édifices où ces éléments sont mis au premier plan pour nous accompagner vers notre accomplissement, tout en annonçant les prémisses d’un monde à venir… » – Richard Scoffier** ______________________ **COURS #1 : L’ESCALIER** **Samedi 12 février 2022 de 11h à 13h** Rappelons-nous de la Tour de Babel, le réel commencement de l’architecture selon Hegel. Un édifice uniquement conçu pour permettre aux hommes de s’élever le plus haut possible et porter à son paroxysme l’effort inaugural par lequel ils se sont un jour dressés sur leurs pattes arrière pour contempler sereinement l’horizon. Un bâtiment-escalier légendaire qui nous permet de nous interroger, avec le philosophe allemand, sur la finalité de l’architecture, qui est peut-être moins de nous protéger que de nous pousser à avoir une position dominante sur le monde… Ainsi un monument patrimonial comme l’Opéra de Charles Garnier pourrait-il être analysé dans ce sens, moins comme une salle de spectacle, une caverne de Platon, que comme une suite de degrés assurant l’ascension du public vers une meilleure connaissance de lui-même. Nous convoquerons les architectures mythiques, classiques, modernes et contemporaines pour les voir comme des dispositifs qui portent, qui soulèvent et qui permettent à l’humanité de se dépasser. Nous irons à Brasilia pour voir l’escalier hélicoïdal du Palais Itamaraty d’Oscar Niemeyer qui, sans le moindre garde-corps, imprime un mouvement ascensionnel à l’ensemble de l’espace. Nous irons à Berlin dans l’ambassade des Pays-Bas dont la circulation extérieure – composée d’un enchaînement de rampes, d’escaliers de coursives – entraîne le bâtiment dans une vaste spirale constamment alimentée par les flux de personnes qui entrent et sortent des bureaux et des salles de réunion… ______________________ **COURS #2 : L’ASCENSEUR** **Samedi 5 mars 2022 de 11h à 13h** Faisons la généalogie de l’ascenseur. Il trouve son origine dans les mines du XIXe siècle, puis il se développe sous différentes formes dans les attractions foraines. Un enfant de la balle adopté par les architectes et les promoteurs américains pour construire des immeubles de grande hauteur. Ces impresarios sans scrupule n’hésiteront pas à l’exploiter et à le brimer en l’emprisonnant dans les noyaux servants de leurs gratte-ciels et en l’empêchant d’avoir des accélérations brutales ou des sautes d’humeur. Autre son de cloche, chez les constructivistes russes qui le comprendront d’emblée comme un rouage essentiel de leurs projets d’immeubles machines et de leurs scénographies. Amusons-nous à parcourir les œuvres des architectes qui connaissent son ADN festif et révolutionnaire et savent le mettre en évidence : les capsules de verre lancées comme des fusées dans les atriums piranésiens de John Portman aux États-Unis ou sous l’Arche de la Défense d’Otto von Spreckelsen, les show-rooms montés sur vérins de l’Hayek Center de Shigheru Ban à Tokyo, le lourd et lent monte-charge placé au-dessus de l’entrée de la Sperone Westwater Gallery réalisée par Foster à New-York ou encore les élévateurs conçus par Rem Koolhaas – à la Maison Lemoine à Bordeaux ainsi qu’au Lafayette Anticipations à Paris – qui renverse leur sujétion aux étages dont ils étaient les esclaves. ______________________ **COURS #3 : LE TUYAU** **Samedi 26 mars 2022 de 11h à 13h** Mais pourquoi parler des conduits et des tuyaux, ces intrus, ces tard-venus de la construction ? Imposés par les connexions à l’eau courante et au tout-à-l’égout ainsi que par la ventilation mécanique, ils ont envahi brutalement l’espace dès le XIXe siècle en perçant les murs ou en dégringolant inopinément des toitures pour en évacuer les eaux pluviales. Pourtant ces agents de la barbarie fonctionnelle, que l’on cherche à cacher par tous les moyens, nous apportent une eau baptismale, recueillent maternellement nos déjections et permettent le renouvellement de l’air vicié par nos miasmes… Les membres d’Archigram ont été parmi les premiers à dessiner avec soin les canalisations et les chemins de câbles reliant les habitacles aux mégastructures qu’ils projetaient pour le futur. Ils ont été suivis par les héros du high-tech, notamment Renzo Piano et Richard Rogers à Beaubourg qui ont su en anoblir définitivement le système d’aération. Une vision nouvelle propagée comme une trainée de poudre, comme en témoignent les conduits de ventilation horizontaux qui composent un improbable bas-relief pour couronner le Centre Culturel de Viana de Castello réalisé par Souto de Moura au Portugal. Comme si ce que l’on appelait « la tripaille » avec un profond mépris dans les agences d’architecture des années 1980 était devenu aujourd’hui la modénature indépassable de toute construction. ______________________ **COURS #4 : LE RIDEAU** **Samedi 16 avril 2022 de 11h à 13h** Avec les lambris, les tapisseries et les tapis, les rideaux constituaient autrefois l’enveloppe interne douce et soyeuse des palais et des appartements bourgeois décrits par Walter Benjamin. Ils s’attachaient plus spécifiquement à filtrer et à apprivoiser la lumière crue tombant des ouvertures. Mais voilà qu’ils se sont arrachés à cette intimité pour mener une vie plus aventureuse et ont abandonné les tulles et les velours pour des matérialités plus rugueuses : textures métalliques chez Dominique Perrault, cuirs sombres chez Peter Zumthor… Ils sont aussi appréciés pour leurs qualités thermiques et peuvent être employés pour le contrôle des échanges entre intérieur et extérieur : en retenant la chaleur ou au contraire en la rejetant en fonction des saisons tout en impliquant l’habitant dans la tenue de son foyer. Mais il se sont aussi éloignés de la fenêtre pour devenir totalement autonomes. Ainsi, ils se substituent parfois aux cloisons pour délimiter des espaces éphémères et se mettent au service d’une flexibilité maximale, notamment dans la Salle Polyvalente de Lille-Sud réalisée par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Mais ils peuvent aussi venir au-devant des façades. Ainsi la grande voile blanche frémissant au moindre vent de la Curtain House de Shigheru Ban à Tokyo, la cotte de mailles coulissant devant la grande baie vitrée de la Dutch House de Rem Koolhaas ou le voile sombre, transparent et festonné qui recouvre la structure du centre de musique traditionnelle Dar Al Jinaa réalisé par Office au Bahreïn… ______________________ UNIVERSITÉ POPULAIRE DU PAVILLON DE L’ARSENAL Le Pavillon de l’Arsenal invite tous les publics à venir découvrir et comprendre les fondements de l’architecture au travers de cours de cette université populaire animée par Richard Scoffier, architecte, philosophe, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine. Chaque thème, largement illustré, interpelle sans a priori les oeuvres du passé et celles du présent, compare les réflexions des grands bâtisseurs et croise les cultures pour permettre à chacun d’appréhender l’architecture et de s’en saisir.

Entrée libre sur inscription et un pass vaccinal sera demandé à l’entrée

Par Richard Scoffier, architecte, philosophe, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine

Pavillon de l'Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris



