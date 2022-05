4 concerts d’été au château de Bournazel: La Liberté, 7 août 2022, .

4 concerts d’été au château de Bournazel: La Liberté

2022-08-07 – 2022-08-07

Dimanche, 7 août, 20 h

4 CONCERTS D’ÉTÉ : La Liberté

Justin Taylor, clavecin

Un récital construit sur le thème de la Liberté, avec des pièces des XVIIe et XVIIIe siècles, par l’un des plus brillants représentants de la nouvelle école française de clavecin.

Johann Jacob Froberger (1616-1667)

Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche, lequel se joue fort lentement à la discrétion sans observer aucune mesure

Gigue, Courante, Sarabande (extraites de la Suite XIX en do min)

Louis Couperin (1626-1661)

Prélude à l’imitation de Mr. Froberger

Courante La Mignone

La Piémontoise

François Couperin (1668-1733)

Deuxième Prélude (extrait de l’Art de toucher le clavecin)

Les Idées Heureuses, Les Papillons (extraits du Deuxième Ordre)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Prélude (extrait du Premier Livre)

Gavotte & Doubles (extraite des Nouvelles Suite de Pièces de clavecin)

Air pour les Esclaves affricains

Les Sauvages

Claude Balbastre (1724-1799)

La d’Héricourt

Marche des Marseillois et l’Air Ça-ira, arrangés par le citoyen Balbastre aux braves défenseurs de la République française en l’an 1792

Pancrace Royer (1703-1755)

La Marche des Scythes

Lundi, 8 août, 20 h

4 CONCERTS D’ÉTÉ : Liszt et Saint-Saëns

Rémy Cardinale, piano Erard

Ce concert est consacré à deux des plus grands virtuoses du piano au XIXe siècle, le hongrois Ferenc (Franz) Liszt (1811-1886) et le français Camille Saint-Saëns (1835-1921). Deux personnalités marquantes, mais aussi deux amis, qui ont poussé l’écriture pour piano à un très haut niveau de lyrisme et de technique. Avec, en clef de voûte, la monumentale Sonate en si mineur de Liszt.

Camille Saint-Saëns

3 Mazurkas : n°1 opus 21

n°2 opus 24

n°3 opus 66

Franz Liszt

Harmonies Poétiques et Religieuses, n°7 «Funérailles»

Saint-Saëns/Liszt

« Danse Macabre » opus 40

Franz Liszt

Sonate en si mineur

Mardi 9 août à 20 h

4 CONCERTS D’ÉTÉ : Incas et Conquistadors

Ensemble La Chacana

Que sait-on de la musique antérieure à l’arrivée des européens sur le continent américain ? Quelle était la musique pratiquée par les espagnols à l’époque de la découverte du Nouveau Monde ? Quels métissages résultèrent de ces échanges inégaux, notamment au XVIIIe siècle ? Telles sont les questions qui constituent le propos du concert conçu par Pierre Hamon, spécialiste incontesté de la musique précolombienne, dans un mariage des sonorités des instruments andins et européens.

Ensemble La Chacana :

Pierre Hamon, flûtes Renaissance, andines et précolombiennes

Ananda Brandao, voix et percussions

Clémence Nicolas, voix et flûtes

Bor Zuljan, luth espagnol et guitare Renaissance

Bérangère Sardin, harpe Renaissance

Mercredi, 10 août, 20 h

4 CONCERTS D’ÉTÉ : Saint-Saëns

L’Armée des Romantiques

Saint-Saëns, célèbre et méconnu 2021 était l’année du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns, figure légendaire du romantisme français. Ce compositeur, dont le nom restera à jamais dans la mémoire collective grâce à son Carnaval des animaux, a laissé une oeuvre immense mais finalement méconnue. L’Armée des Romantiques lui rend justice, avec un programme spectaculaire de musique de chambre.

Sonate pour violon et piano n° 1, opus 75 (1885)

Sonate pour violoncelle et piano n° 1, opus 32 (1872)

Trio pour violoncelle, violon et piano n° 1, opus 18 (1863)

L’Armée des Romantiques :

Girolamo Bottiglieri, violon

Emmanuel Balssa, violoncelle

Rémy Cardinale, piano Erard

Informations et réservations

Tarif plein : 25 € – Tarif réduit : 20 € *

Réservations : chateau.de.bournazel@gmail.com

Tél : 05 65 80 81 99 ou 06 65 54 12 42

Pour tout les 4 concerts d’été (7, 8, 9, 10 août) :

Forfait 4 concerts plein tarif : 80 €

Forfait 4 concerts tarif réduit : 60 € *

* tarif réduit : moins de 18 ans

