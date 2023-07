Ferme du Clos Berteaux – Production Chanvre Bio 4 CLOS BERTEAUX L’Échelle, 12 juillet 2023, L'Échelle.

L’Échelle,Ardennes

L’EARL le Clos Berteaux est une petite ferme située dans les Ardennes, avec des productions 100% biologique et possédant le label AB.Suite à la décision de l’arrêt de l’atelier laitier, la ferme a decidé de se diversifier en proposant une nouvelle production qui est le chanvre.L’exploitation propose donc à la consommation de l’huile, des graines décortiquées et de la farine de chanvre.Transformation, mise en sachet et vente sont faite sur place.Vous pourrez également bientôt nous retrouver sur différents marchés et salons de Champagne Ardennes !.

fin : . .

4 CLOS BERTEAUX

L’Échelle 08150 Ardennes Grand Est



The EARL le Clos Berteaux is a small farm located in the Ardennes, with 100% organic production and with the AB label. Following the decision to stop the dairy workshop, the farm decided to diversify by offering a new production which is hemp. The farm offers oil, shelled seeds and hemp flour for consumption. Processing, bagging and sales are made on site. You can also soon find us on various markets and fairs of Champagne Ardennes!

EARL le Clos Berteaux es una pequeña explotación situada en las Ardenas, con una producción 100% ecológica y con la etiqueta AB.Tras la decisión de dejar el taller de lácteos, la explotación decidió diversificarse proponiendo una nueva producción que es el cáñamo.La explotación propone así el consumo de aceite, semillas descascarilladas y harina de cáñamo.La transformación, el embolsado y la venta se realizan in situ.¡También podrá encontrarnos pronto en varios mercados y ferias de Champagne Ardenas!

Die EARL le Clos Berteaux ist ein kleiner Bauernhof in den Ardennen, dessen Produktion zu 100 % biologisch ist und das AB-Siegel trägt.Nachdem die Milchwirtschaft eingestellt wurde, hat der Hof beschlossen, sich zu diversifizieren und Hanf als neue Produktion anzubieten.Der Betrieb bietet daher Hanföl, geschälte Samen und Hanfmehl zum Verzehr an.Verarbeitung, Abfüllung und Verkauf erfolgen vor Ort.Sie können uns auch bald auf verschiedenen Märkten und Messen in der Region Champagne Ardennes antreffen!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme