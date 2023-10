Journée Haloween pour les petits et les grands 4 chemin saint julien Bayeux, 31 octobre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

La résidence Domitys Les Falaises Blanches a le plaisir de vous inviter à venir fêter Halloween en famille,

Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Venez nombreux partager ce moment de convivialité !

Au programme : Concours de dessin, défilé de l’horreur et surtout une montagne de bonbons !.

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

4 chemin saint julien DOMITYS Les Falaises Blanches

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Domitys Les Falaises Blanches is pleased to invite you to come and celebrate Halloween with your family,

Children, grandchildren, great-grandchildren. We look forward to seeing you there!

On the program: drawing competition, horror parade and, above all, a mountain of candy!

La residencia Domitys Les Falaises Blanches tiene el placer de invitarle a venir a celebrar Halloween con su familia,

Hijos, nietos, bisnietos. ¡Le esperamos!

En el programa: concurso de dibujo, desfile del terror y, sobre todo, ¡una montaña de caramelos!

Die Residenz Domitys Les Falaises Blanches lädt Sie herzlich dazu ein, mit Ihrer Familie Halloween zu feiern,

Kinder, Enkelkinder, Urenkel. Kommen Sie zahlreich, um diesen Moment der Geselligkeit zu teilen!

Auf dem Programm stehen: Zeichenwettbewerb, Horrorparade und vor allem ein Berg von Süßigkeiten!

