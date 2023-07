Guinguette de l’été 4, chemin saint julien Bayeux, 9 juillet 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Venez participer à la « barbecue party » de la résidence « Les Falaises Blanches ».

Ce déjeuner sera animé par Monsieur LECANU, connu pour ses talents d’accordéoniste et de chanteur..

2023-07-09 12:00:00 fin : 2023-07-09 . .

4, chemin saint julien Résidence « Les Falaises Blanches »

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Come and take part in the « barbecue party » at the « Les Falaises Blanches » residence.

The lunch will be hosted by Mr. LECANU, a well-known accordionist and singer.

Venga a participar en la « fiesta de la barbacoa » en la residencia « Les Falaises Blanches ».

El anfitrión de este almuerzo será el Sr. LECANU, conocido por su talento como acordeonista y cantante.

Nehmen Sie an der « Barbecue-Party » der Residenz « Les Falaises Blanches » teil.

Dieses Mittagessen wird von Herrn LECANU moderiert, der für sein Talent als Akkordeonspieler und Sänger bekannt ist.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité