Happy Cultors Belvès : viens faire ton jus de pommes locales! 4 chemin Pied Follet Pays de Belvès, 27 septembre 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Happy Cultors vous propose de faire ton jus de pommes!

Apporter:1 bouteille vide et propre de 1l +2kg de pommes abandonnées et cueillies localement

Maximum 3 bouteilles/personne

Inscription/adhésion obligatoire

Lieu de pressage: Association Espace enfance, rue Antoine Despont, 24170 Pays-de-Belvès.

2023-09-27 fin : 2023-09-27 12:00:00. .

4 chemin Pied Follet Serre Happy Cultors

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Happy Cultors offers you to make your own apple juice!

Bring:1 empty and clean 1l bottle +2kg of locally picked abandoned apples

Maximum 3 bottles/person

Registration/membership required

Pressing location: Association Espace enfance, rue Antoine Despont, 24170 Pays-de-Belvès

¡Happy Cultors te invita a hacer tu propio zumo de manzana!

Trae:1 botella de 1l vacía y limpia +2kg de manzanas abandonadas y recogidas localmente

Máximo 3 botellas/persona

Inscripción/membresía obligatoria

Lugar de prensado: Association Espace enfance, rue Antoine Despont, 24170 Pays-de-Belvès

Happy Cultors bietet dir die Möglichkeit, deinen eigenen Apfelsaft zu machen!

Mitbringen:1 leere, saubere 1l-Flasche +2kg verlassene, lokal gepflückte Äpfel

Maximal 3 Flaschen/Person

Anmeldung/Mitgliedschaft erforderlich

Ort des Pressens: Association Espace enfance, rue Antoine Despont, 24170 Pays-de-Belvès

Mise à jour le 2023-09-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne