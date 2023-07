OPEN CAVES – EFFERVESCENCE À LA CAVE 4 chemin Horto Villelongue-d’Aude, 16 août 2023, Villelongue-d'Aude.

Villelongue-d’Aude,Aude

Soirée musicale avec la bandas de Limos, dégustation de nos cuvées et restauration sur place avec des produits locaux.

Première dégustation gratuite..

2023-08-16 19:30:00 fin : 2023-08-16 23:00:00. .

4 chemin Horto

Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie



Musical evening with the Limos bandas, tasting of our vintages and on-site catering with local produce.

First tasting free of charge.

Velada musical con las bandas de Limos, degustación de nuestras añadas y catering in situ con productos locales.

Primera degustación gratuita.

Musikalischer Abend mit der Bandas de Limos, Verkostung unserer Cuvées und Verpflegung vor Ort mit lokalen Produkten.

Erste Weinprobe kostenlos.

