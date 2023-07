OPEN CAVES – EFFERVESCENCE À LA CAVE 4 chemin Horto Villelongue-d’Aude, 19 juillet 2023, Villelongue-d'Aude.

Villelongue-d’Aude,Aude

Soirée musicale avec la banda les phacochères de la Malepère, dégustation de nos cuvées et restauration sur place avec des produits locaux.

Première dégustation gratuite..

2023-07-19 19:30:00 fin : 2023-07-19 23:00:00. .

4 chemin Horto

Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie



Musical evening with the banda les phacochères de la Malepère, tasting of our vintages and on-site catering with local produce.

First tasting free of charge.

Velada musical con la banda les phacochères de la Malepère, degustación de nuestras cosechas y catering in situ con productos locales.

Primera degustación gratuita.

Musikalischer Abend mit der Banda les phacochères de la Malepère, Verkostung unserer Cuvées und Verpflegung vor Ort mit lokalen Produkten.

Erste Weinprobe kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-10 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin