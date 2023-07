Scaille – Distillerie artisanale 4 chemin du Saint Sacrement Hargnies, 12 juillet 2023, Hargnies.

Hargnies,Ardennes

Distillerie où vous trouverez, entre autres, la fameuse et réputée Absinthe ardennaise.Ouverture de la distillerie D’avril à fin juilletLe vendredi de 14h à 19h et le samedi de 11h à 19h.

4 chemin du Saint Sacrement

Hargnies 08170 Ardennes Grand Est



Distillery where you will find, among other things, the famous and renowned Absinthe ardennaise.Opening of the distillery From April to the end of JulyFriday from 14h to 19h and Saturday from 11h to 19h

Destilería en la que encontrará, entre otras cosas, la famosa absenta de las Ardenas.Apertura de la destilería De abril a finales de julioViernes de 14 a 19 horas y sábado de 11 a 19 horas

Brennerei, in der Sie unter anderem den berühmten und berüchtigten Ardenner Absinth finden.Öffnungszeiten der Brennerei Von April bis Ende JuliFreitag von 14:00 bis 19:00 Uhr und Samstag von 11:00 bis 19:00 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme