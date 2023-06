Apéro paddle/canoë 4 Chemin du Pradet Éguzon-Chantôme, 14 juillet 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Une heure d’activité nocturne en paddle ou bien canoë, suivie par une délicieuse dégustation de produits locaux autour d’un apéro convivial..

Vendredi 2023-07-14 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-14 21:00:00. 12.5 EUR.

4 Chemin du Pradet

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



An hour of nocturnal paddling or canoeing, followed by a delicious tasting of local produce over a convivial aperitif.

Una hora de remo o piragüismo por la noche, seguida de una deliciosa degustación de productos locales con un aperitivo de convivencia.

Eine Stunde Nachtaktivität auf dem Paddel oder im Kanu, gefolgt von einer köstlichen Verkostung lokaler Produkte bei einem gemütlichen Aperitif.

