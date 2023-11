THÉÂTRE : « PARFOIS… LES VIEUX ! » 4 Chemin des loisirs Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 25 novembre 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel,Meuse

Un vieil auteur discute avec sa petite-fille et évoque un livre qu’il a écrit auparavant : Parfois… les vieux. La petite lui demande de lui lire afin qu’elle puisse imaginer les scènes : c’est le lancement des 7 portraits qui sont présentés qui feront rire, sourire, émouvoir… selon les émotions.

Pour tous publics. Rires de toutes sortes et émotions garantis. Du théâtre dans des conditions de cinéma. 7 tableaux présentés : Les vieux poivrots, les vieux cochons le vieux couple, les vieux démons, la vieille et le piano, le vieux retraité, mes meilleurs vieux.. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . 5 EUR.

4 Chemin des loisirs Salle Saint-Rémy

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est



An old author talks to his granddaughter about a book he once wrote: Sometimes… old people. The granddaughter asks him to read to her, so that she can imagine the scenes: this is the launch of the 7 portraits presented, which will make you laugh, smile, move… depending on your emotions.

For all audiences. All kinds of laughter and emotion guaranteed. Theater in cinema conditions. 7 tableaux presented: The old drunks, the old pigs, the old couple, the old demons, the old lady and the piano, the old pensioner, my best old folks.

Un viejo escritor habla con su nieta sobre un libro que escribió una vez: A veces… los viejos. La nieta le pide que se lo lea para poder imaginar las escenas: es el lanzamiento de los 7 retratos presentados, que le harán reír, sonreír, emocionarse… según sus emociones.

Para todos los públicos. Todo tipo de risas y emociones garantizadas. Teatro en condiciones de cine. 7 tableaux presentados: Los viejos borrachos, los viejos cerdos, la pareja de viejos, los viejos demonios, la vieja y el piano, el viejo pensionista, mis mejores viejos.

Ein alter Autor unterhält sich mit seiner Enkelin und spricht über ein Buch, das er früher geschrieben hat: Manchmal… die Alten. Die Enkelin bittet ihn, ihr vorzulesen, damit sie sich die Szenen vorstellen kann: Das ist der Startschuss für die sieben Porträts, die vorgestellt werden und die die Menschen zum Lachen, Schmunzeln oder Rühren bringen werden … je nach Emotion.

Für alle Zuschauer geeignet. Lachen aller Art und Emotionen sind garantiert. Theater unter Kinobedingungen. 7 Bilder werden präsentiert: Die alten Säufer, die alten Schweine, das alte Ehepaar, die alten Dämonen, die alte Frau und das Klavier, der alte Rentner, meine besten Alten.

