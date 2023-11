REPRESENTATION DE THEATRE : PARFOIS…LES VIEUX 4 chemin des loisirs Stenay, 18 novembre 2023, Stenay.

Stenay,Meuse

Représentation de théâtre avec la pièce « Parfois…les vieux » dans la salle du cinéma de Stenay par l’association « comme un bruit qui court »

Réservations par téléphone. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . 5 EUR.

4 chemin des loisirs Cinéma « L’Autre Cité »

Stenay 55700 Meuse Grand Est



Theater performance of the play « Parfois…les vieux » at the Stenay cinema by the association « comme un bruit qui court »

Reservations by phone

Representación teatral de la obra « Parfois…les vieux » en el cine Stenay por la asociación « comme un bruit qui court »

Reservas por teléfono

Theateraufführung mit dem Stück « Parfois…les vieux » im Saal des Kinos in Stenay durch den Verein « comme un bruit qui court »

Telefonische Reservierungen

