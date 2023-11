Bain de gong 4 Chemin de Paris Salles, 2 novembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Le bain de gong traditionnel, véritable immersion dans les vibrations du gong, est un ancien rituel issu du Kundalini Yoga.

Le son du gong a la capacité de nous libérer de blocages émotionnels, chasser les tensions qu’elles soient physiques ou mentales. C’est un bain vibratoire profond où chaque participant vit une expérience unique. Les vibrations imprègnent chaque cellule, chaque infime partie de votre corps et stimulent nos chakra. Vous êtes immergé.e. dans les nappes d’harmoniques et guidé.e par la pulsation vivante et vibrante du gong.

IMPORTANT : De part la position allongée pendant une grande partie de l’expérience, il est nécessaire de prévoir un tapis de sol, un plaid et une tenue souple. Un coussin ferme (type yoga) et une bouteille d’eau peuvent être utiles. Certaines personnes apprécient d’apporter un masque de nuit pour être dans le noir complet..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 21:00:00. EUR.

4 Chemin de Paris

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The traditional gong bath, a true immersion in the vibrations of the gong, is an ancient ritual stemming from Kundalini Yoga.

The sound of the gong has the power to free us from emotional blockages, and dispel tension, whether physical or mental. It’s a deep vibratory bath in which each participant has a unique experience. The vibrations permeate every cell, every tiny part of your body, and stimulate your chakras. You are immersed in the layers of harmonics and guided by the living, vibrating pulse of the gong.

IMPORTANT: As you’ll be lying down for most of the experience, you’ll need a floor mat, a blanket and soft clothing. A firm cushion (yoga type) and a bottle of water may be useful. Some people like to bring a night mask to be in complete darkness.

El tradicional baño de gong, una verdadera inmersión en las vibraciones del gong, es un antiguo ritual derivado del Kundalini Yoga.

El sonido del gong tiene el poder de liberarnos de bloqueos emocionales y disipar tensiones, ya sean físicas o mentales. Es un baño vibratorio profundo en el que cada participante vive una experiencia única. Las vibraciones penetran en cada célula, en cada minúscula parte de tu cuerpo, y estimulan tus chakras. Estarás inmerso en capas de armónicos y guiado por el pulso vivo y vibrante del gong.

IMPORTANTE: Como estarás tumbado durante la mayor parte de la experiencia, necesitarás traer una esterilla, una manta y ropa suave. También puede ser útil un cojín firme (tipo yoga) y una botella de agua. A algunas personas les gusta traer un antifaz nocturno para estar en completa oscuridad.

Das traditionelle Gongbad, ein Eintauchen in die Schwingungen des Gongs, ist ein altes Ritual aus dem Kundalini Yoga.

Der Klang des Gongs hat die Fähigkeit, uns von emotionalen Blockaden zu befreien und körperliche und geistige Spannungen zu vertreiben. Es ist ein tiefes Schwingungsbad, in dem jeder Teilnehmer eine einzigartige Erfahrung macht. Die Vibrationen durchdringen jede Zelle und jeden Teil Ihres Körpers und stimulieren Ihre Chakren. Sie tauchen in die Obertöne ein und werden vom lebendigen, vibrierenden Puls des Gongs geleitet.

WICHTIG: Da Sie einen Großteil der Erfahrung im Liegen verbringen, sollten Sie eine Isomatte, eine Decke und weiche Kleidung mitbringen. Ein festes Kissen (Yogakissen) und eine Flasche Wasser können hilfreich sein. Manche Menschen bringen gerne eine Schlafmaske mit, um in völliger Dunkelheit zu sein.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Val de l’Eyre