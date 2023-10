Sadhana pour l’Ère du Verseau 4 Chemin de Paris Salles, 21 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

La sadhana est une expérience exceptionnelle et nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour partager ce moment extraordinaire à l’heure ambrosiale, juste avant le lever du jour. Venez comme pour un cours de yoga mains bien couvert et avec une bonne couverture. Couvrez votre tête de blanc ( foulard ou bonnet). Les sadhana pour l’ère du Verseau sont gratuites , ouverte à tous et durent 2h30. Après la sadhana, nous partageons un copieux petit déjeuner lacto-végétarien (pas d’oeufs, pas de viande, pas de café). C’est aussi un bon moment riche d’échanges, de partages et bonne humeur. Qu’y-a-t’il de mieux pour commencer une journée pleine d’énergie? IMPORTANT : Sans inscription préalable.

5H-7H30 sauf dimanche 22 6h-7h30.

4 Chemin de Paris

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sadhana is an exceptional experience and we hope you can join us to share this extraordinary moment at ambrosial time, just before sunrise. Come as you would for a hands-on yoga class, well covered and with a good blanket. Cover your head in white (scarf or bonnet). Sadhana for the Aquarian Age are free, open to all and last 2h30. After the sadhana, we share a hearty lacto-vegetarian breakfast (no eggs, no meat, no coffee). It’s also a great time of sharing, exchange and good humor. What better way to start a day full of energy? IMPORTANT: No prior registration required.

5 a.m.-7.30 a.m. except Sunday 22 6 a.m.-7.30 a.m

La sadhana es una experiencia excepcional y esperamos que puedas unirte a nosotros para compartir este momento extraordinario a la hora ambrosial, justo antes del amanecer. Ven como lo harías para una clase de yoga, con las manos cubiertas y una buena manta. Cúbrase la cabeza de blanco (pañuelo o bonete). Las sadhanas de la Era de Acuario son gratuitas, abiertas a todos y duran 2h30. Después de la sadhana, compartimos un abundante desayuno lacto-vegetariano (sin huevos, sin carne, sin café). También es un buen momento para hablar, compartir y disfrutar del buen humor. ¿Qué mejor manera de empezar un día lleno de energía? IMPORTANTE: No es necesario inscribirse previamente.

de 5.00 h. a 7.30 h. excepto el domingo 22, de 6.00 h. a 7.30 h

Sadhana ist eine außergewöhnliche Erfahrung und wir hoffen, dass Sie sich uns anschließen können, um diesen außergewöhnlichen Moment zur Ambrosiuszeit, kurz vor Sonnenaufgang, mit uns zu teilen. Kommen Sie wie zu einer Yogastunde Hände gut bedeckt und mit einer guten Decke. Bedecken Sie Ihren Kopf mit Weiß (Schal oder Mütze). Die Sadhanas für das Wassermannzeitalter sind kostenlos, für alle offen und dauern 2,5 Stunden. Nach dem Sadhana gibt es ein herzhaftes lakto-vegetarisches Frühstück (keine Eier, kein Fleisch, kein Kaffee). Es ist auch eine gute Zeit, um sich auszutauschen, zu teilen und gute Laune zu haben. Was gibt es Besseres, um den Tag voller Energie zu beginnen? WICHTIG: Ohne vorherige Anmeldung.

5-7:30 Uhr außer Sonntag, 22. Juni 6-7:30 Uhr

