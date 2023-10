Soirée Kirtan 4 Chemin de Paris Salles, 13 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Le chant Kirtan est une forme de méditation active, qui ouvre le coeur et nous révèle notre vraie nature. Il calme l’esprit, nous aide à dénouer les tensions indésirables et à trouver la liberté intérieure. C’est une façon idéale d’expérimenter la joie de chanter en groupe accompagnés par des musiciens. On chante ensemble 1h, et c’est à la portée de tout le monde! IMPORTANT : Sans inscription préablanle. Venez habillé.e.s en blanc. Participation libre. Les enfants sont bienvenus s’ils sont volotaires..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 21:00:00. .

4 Chemin de Paris

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Kirtan chanting is a form of active meditation that opens the heart and reveals our true nature. It calms the mind, helps us unwind unwanted tensions and find inner freedom. It’s an ideal way to experience the joy of group singing accompanied by musicians. We sing together for 1 hour, and it’s affordable for everyone! IMPORTANT: No pre-registration required. Come dressed in white. Participation is free. Children welcome on a voluntary basis.

El canto Kirtan es una forma de meditación activa que abre el corazón y revela nuestra verdadera naturaleza. Calma la mente, nos ayuda a liberar tensiones no deseadas y a encontrar la libertad interior. Es una forma ideal de experimentar la alegría de cantar en grupo acompañados por músicos. Cantamos juntos durante 1 hora, ¡y es asequible para todos! IMPORTANTE: No es necesario inscribirse previamente. Ven vestido de blanco. La participación es gratuita. Los niños son bienvenidos si se ofrecen voluntarios.

Der Kirtan-Gesang ist eine aktive Form der Meditation, die das Herz öffnet und uns unsere wahre Natur offenbart. Es beruhigt den Geist, hilft uns, unerwünschte Spannungen zu lösen und innere Freiheit zu finden. Es ist eine ideale Möglichkeit, die Freude am Singen in einer Gruppe zu erleben, die von Musikern begleitet wird. Wir singen eine Stunde zusammen, und es ist für jeden erschwinglich! WICHTIG: Keine Voranmeldung erforderlich. Bitte kommen Sie in weißer Kleidung. Die Teilnahme ist kostenlos. Kinder sind willkommen, wenn sie freiwillig mitmachen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Val de l’Eyre