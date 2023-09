Ateliers qui-gong et naturopathie 4 Chemin de Paris Salles, 7 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Découvrez l’association Arts du Tao du Val de l’Eyre et les pratiques de santé naturelle.

Au programme, de 10h à 12h, découverte du Wu Ji Gong (Gi-Gong d’éveil à l’amour de soi) avec Jérémy MARTY.

De 13h30 à 15h, mini-conférence sur la santé naturelle en automne avec Sylvie LART, naturopathe.

Pour finir la journée, de 15h à 16h, atelier auto-shiatsu avec Jérémy MARTY, qui vous propose une découverte de l’auto-massage japonais.

Prévoir un petit coussin, un plaid ainsi qu’un repas tiré du sac si vous restez pour la journée complète.

Réservation avant le 21 septembre..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 16:00:00.

4 Chemin de Paris

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the Arts du Tao du Val de l’Eyre association and its natural health practices.

On the program, from 10am to 12pm, discovery of Wu Ji Gong (Gi-Gong to awaken self-love) with Jérémy MARTY.

From 1.30pm to 3pm, a mini-conference on natural health in autumn with Sylvie LART, naturopath.

To round off the day, from 3pm to 4pm, an auto-shiatsu workshop with Jérémy MARTY, who will introduce you to Japanese self-massage.

Bring a small cushion, a blanket and a packed lunch if you’re staying for the whole day.

Reservations by September 21.

Descubra la asociación Arts du Tao du Val de l’Eyre y sus prácticas de salud natural.

En el programa, de 10.00 a 12.00 h, descubrimiento del Wu Ji Gong (Gi-Gong para despertar el amor propio) con Jérémy MARTY.

De 13.30 a 15.00 h, miniconferencia sobre la salud natural en otoño con Sylvie LART, naturópata.

Como colofón de la jornada, de 15:00 a 16:00 h, taller de auto-shiatsu con Jérémy MARTY, que le iniciará en el auto-masaje japonés.

Traiga un cojín, una manta y un almuerzo para llevar si se queda todo el día.

Se ruega reservar antes del 21 de septiembre.

Lernen Sie den Verein Arts du Tao du Val de l’Eyre und natürliche Gesundheitspraktiken kennen.

Auf dem Programm steht von 10 bis 12 Uhr die Entdeckung des Wu Ji Gong (Gi-Gong zur Erweckung der Selbstliebe) mit Jérémy MARTY.

Von 13:30 bis 15:00 Uhr: Mini-Konferenz über natürliche Gesundheit im Herbst mit Sylvie LART, Naturheilpraktikerin.

Zum Abschluss des Tages, von 15:00 bis 16:00 Uhr, Workshop Selbstshiatsu mit Jérémy MARTY, der Ihnen eine Entdeckung der japanischen Selbstmassage anbietet.

Bringen Sie ein kleines Kissen, eine Decke sowie eine Mahlzeit aus der Tasche mit, wenn Sie den ganzen Tag bleiben.

Reservierung vor dem 21. September.

