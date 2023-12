DEGUSTATION AU DOMAINE LA VIVARELLE 4 Chemin de la Rivière Tourbes, 16 décembre 2023, Tourbes.

Tourbes Hérault

Début : 2023-12-16 10:30:00

fin : 2023-12-17 19:00:00

Samedi 16 et Dimanche 17 Décembre au Domaine La Vivarelle à Tourbes : venez vivre un joli moment de partage et de convivialité, pour vous mettre en bouche avant les fêtes de fin d’année !.

Place au plaisir, à la découverte et au partage afin d’initier en beauté cette période de fêtes.

– Atelier commenté : Quel est le secret de nos cuvées cousues main ? Notre savoir faire afin de bichonner nos raisins et nos vins…

– Atelier commenté : Vin rouge et rosé, qu’est-ce qui fait la différence ? Les élémentaires de leur vinification…

– Dégustation verticale de nos vieux millésimes, la magie de l’épreuve du temps …

Entrée Libre

4 Chemin de la Rivière

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



