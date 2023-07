FESTIVAL L’OUVRE BOÎTES DES LOW TECH 3ÈME ÉDITION LE 5 AOUT 2023 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou, 5 août 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

L’ouvre boites: Festival des low tech organisé par l’association un pas de côté le 5 Aout.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 19:00:00. EUR.

4 Chemin de la Fontaine Domaine Culturel

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



L’ouvre boites: Low-tech festival organized by the association un pas de côté on August 5

L’ouvre boites: festival low tech organizado por la asociación un pas de côté el 5 de agosto

L’ouvre boites: Low-Tech-Festival, organisiert von der Vereinigung un pas de côté am 5. August

