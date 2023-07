ASSOCIATION UN PAS DE CÔTÉ : L’ATELIER DE BRIC ET DE BROC ! 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou, 10 juillet 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Atelier de Bric et de Broc pour les enfants afin de découvrir le travail du bois et autres à Chemillé-en-Anjou.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 17:00:00. EUR.

4 Chemin de la Fontaine Domaine Culturel

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Bric et de Broc workshop for children to discover woodworking and more in Chemillé-en-Anjou

Taller Bric et de Broc para que los niños descubran el trabajo de la madera y otras técnicas en Chemillé-en-Anjou

Bric et de Broc-Workshop für Kinder, um die Arbeit mit Holz und anderen Dingen zu entdecken in Chemillé-en-Anjou

