ASSOCIATION UN PAS DE CÔTÉ : STAGE ART DU CIRQUE 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou, 10 juillet 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Découvrez lors d’un stage l’art du cirque organisé par l’association un pas de côté à Saint-Lézin.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 17:00:00.

4 Chemin de la Fontaine Domaine Culturel

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the art of circus during a workshop organized by the association un pas de côté in Saint-Lézin

Descubra el arte del circo durante un curso organizado por la asociación un pas de côté en Saint-Lézin

Entdecken Sie während eines Workshops die Kunst des Zirkus, der von der Vereinigung un pas de côté in Saint-Lézin organisiert wird

