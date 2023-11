6ème salon de créateurs et arts du fil 4 Chemin de l Église Bayon-sur-Gironde, 11 novembre 2023, Bayon-sur-Gironde.

Bayon-sur-Gironde,Gironde

Programme des ateliers:

Initiation au tissage baltique à sangle dorsale avec Sylvie de l’Atelier des Fées Tisserandes.

Contenu de l’atelier:

-Ourdissage de la chaine

-Enfilage de la chaine sur le peigne

-Premiers pas en tissage pour manipuler le peigne et la navette.

-Tissage de motifs à 7 fils

-Finalisation (porte-clés, marque-page)…

-Durée: Environ 3 heures

Atelier Tressage de boucles (Technique du XIIe siècle) avec Sylvie de l’atelier des Fées Tisserandes:

Contenu de l’atelier (2 options)

Option 1:

-Choix des couleurs et préparations des boucles

-Installation des boucles sur les doigts

-Tressage à 5 – 6 -7 boucles…(cordon carré, plat séparé).

-Finalisation (bracelet ou porte clés…)

-Durée: Environ 2h00

Option 2:

-Choix des couleurs et préparation des boucles

-Installation des boucles sur les doigts

-Tressage à 7 boucles

-Finalisation ( Bracelet ou porte-clés)

-30 min.

2023-11-11 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

4 Chemin de l Église Salle polyvalente

Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Workshop program:

Introduction to Baltic backstrap weaving with Sylvie from Atelier des Fées Tisserandes.

Workshop content:

-Warping the warp

-Threading the warp onto the reed

-First steps in weaving to handle the reed and shuttle.

-Weaving 7-thread patterns

-Finishing (key ring, bookmark)…

-Duration: Approx. 3 hours

Loop braiding workshop (12th-century technique) with Sylvie from the Fées Tisserandes workshop:

Workshop content (2 options)

Option 1:

-Choice of colors and preparation of loops

-Installation of finger loops

-Braiding to 5 – 6 -7 loops…(square cord, separate flat).

-Finishing (bracelet or key ring…)

-Duration: Approx. 2h00

Option 2:

-Choice of colors and preparation of loops

-Installation of loops on fingers

-Braiding to 7 loops

-Finishing (bracelet or key ring)

-30 min

Programa del taller:

Introducción a la tejeduría de cintura báltica con Sylvie del Atelier des Fées Tisserandes.

Contenido del taller:

-Urdido de la urdimbre

-Enhebrado de la urdimbre en el peine

-Primeros pasos en el tejido para manejar el peine y la lanzadera.

-Tejer motivos de 7 hilos

-Acabado (llaveros, marcapáginas)…

-Duración: 3 horas aproximadamente

Taller de tejido en bucle (técnica del siglo XII) con Sylvie del taller Fées Tisserandes:

Contenido del taller (2 opciones)

Opción 1

-Elección de los colores y preparación de los bucles

-Instalación de los bucles en los dedos

-Trenzado con 5 – 6 -7 bucles…(cordón cuadrado, plano separado).

-Acabado (pulsera o llavero…)

-Duración: Aproximadamente 2h00

Opción 2:

-Elección de los colores y preparación de los bucles

-Instalación de los bucles en los dedos

-Trenzado de 7 bucles

-Acabado (pulsera o llavero)

-30 minutos

Programm der Workshops:

Einführung in die baltische Rückenbandweberei mit Sylvie vom Atelier des Fées Tisserandes.

Inhalt des Workshops:

-Schärfen der Kette

-Einfädeln der Kette auf den Kamm

-Erste Schritte in der Weberei, um den Kamm und das Webschiffchen zu handhaben.

-Weben von 7-Faden-Mustern

-Fertigstellung (Schlüsselanhänger, Lesezeichen)…

-Dauer: Ca. 3 Stunden

Workshop Schnallenflechten (Technik aus dem 12. Jahrhundert) mit Sylvie aus dem Atelier « Les Fées Tisserandes »:

Inhalt des Workshops (2 Optionen)

Option 1:

-Auswahl der Farben und Vorbereitung der Schleifen

-Anbringen der Schlaufen an den Fingern

-Flechten von 5 – 6 – 7 Schlaufen… (quadratische Schnur, separate flache Schnur).

-Fertigstellung (Armband oder Schlüsselanhänger…)

-Dauer: ca. 2 Stunden

Option 2:

-Auswahl der Farben und Vorbereitung der Schnallen

-Anbringen der Schlaufen an den Fingern

-Flechten von 7 Schlaufen

-Fertigstellung (Armband oder Schlüsselanhänger)

-30 Min

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Blaye