RENCONTRE : À QUOI BON DES POÈTES EN TEMPS DE DÉTRESSE ? 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 23 mars 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-23 17:30:00

fin : 2024-03-23 18:45:00

A l’occasion du Printemps des Poètes, venez assister à une soirée consacrée à la poésie. Une rencontre aura lieu, développant une réflexion autour de l’utilité d’écrire et de lire des poèmes aujourd’hui : à quoi bon continuer de pratiquer la poésie quand le monde autour de nous semble se disloquer ? Comment a-t-elle perdu de son aura ? Quel avenir possible pour ce genre littéraire désormais si peu lu et si peu considéré ?

Si la poésie est dénigrée aujourd’hui, elle n’en reste pas moins, selon Erri de Luca, « une urgence de s’accrocher à un bord dans la tempête », c’est-à-dire un garde-fou contre le monde et ses attaques perpétuelles, ainsi qu’un moyen de prendre le temps, de trouver le calme et la paix ; mais aussi de se questionner et de remettre en cause cette paix et ce calme.

Cette intervention sera marquée par des lectures de grands poèmes de l’histoire littéraire ; elle est ouverte à quiconque ressent de la curiosité pour le fait poétique, voire le besoin irrépressible d’habiter poétiquement le monde.

Dans le cadre des 25 ans du Printemps des poètes. Tous publics, dès 14 ans..

A l’occasion du Printemps des Poètes, venez assister à une soirée consacrée à la poésie. Une rencontre aura lieu, développant une réflexion autour de l’utilité d’écrire et de lire des poèmes aujourd’hui : à quoi bon continuer de pratiquer la poésie quand le monde autour de nous semble se disloquer ? Comment a-t-elle perdu de son aura ? Quel avenir possible pour ce genre littéraire désormais si peu lu et si peu considéré ?

Si la poésie est dénigrée aujourd’hui, elle n’en reste pas moins, selon Erri de Luca, « une urgence de s’accrocher à un bord dans la tempête », c’est-à-dire un garde-fou contre le monde et ses attaques perpétuelles, ainsi qu’un moyen de prendre le temps, de trouver le calme et la paix ; mais aussi de se questionner et de remettre en cause cette paix et ce calme.

Cette intervention sera marquée par des lectures de grands poèmes de l’histoire littéraire ; elle est ouverte à quiconque ressent de la curiosité pour le fait poétique, voire le besoin irrépressible d’habiter poétiquement le monde.

Dans le cadre des 25 ans du Printemps des poètes. Tous publics, dès 14 ans.Adultes

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES