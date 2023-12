SOIRÉE POÉSIE : DES LANGUES D’ICI ET D’AILLEURS 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 20 mars 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-03-20 18:00:00

fin : 2024-03-20 20:00:00

« Lire un poème traduit, c’est comme prendre une douche en imperméable. » — Jim Jarmusch.

Dans le cadre du festival Migrations, venez assister à une soirée poétique autour des langues d’ici et d’ailleurs.

Père Figueres et Elvis Stengel, poètes respectivement en catalan et en francique, sont deux chantres amoureux de leur terroir. Un terroir et des racines qui nourrissent et irriguent leurs cultures. Elles permettent la rencontre avec l’autre, créent du lien et invitent au partage. Wolfgang Bufe présentera également des poèmes en portugais.

D’autres poésies en d’autres langues seront aussi mises à l’honneur dans une soirée faisant la part belle à la musicalité des langues.

Cette soirée a lieu en partenariat avec l’Association pour la Promotion du Bilinguisme e.V.- Vereinigung zur Förderung der Zweisprachigkeit.

Dans le cadre de la 10ème édition du festival Migrations.

Dans le cadre de la 10ème édition du festival Migrations

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES