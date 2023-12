EXPOSITION : COULEURS ET MOUVEMENT 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 5 mars 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-05 10:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

Les Jeux Olympiques en peinture, c’est possible ! Preuve en est avec les membres de l’Amicale des artistes lorrains qui ont réalisé plusieurs œuvres sur cet événement incontournable de l’année. Aquarelles, peintures à l’huile, de la figuration à l’abstrait, le mouvement adopte plusieurs styles. Les formes et les couleurs s’harmonisent pour créer un véritable feu d’artifice qu’il ne reste plus qu’à admirer.

Exposition de l’Amicale Des Artistes Lorrains

Dans le cadre de la manifestation Lire en fête… partout en Moselle ! proposée par le Département.

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



