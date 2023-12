LE RENDEZ-VOUS DES ADOS 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24 16:00:00 Tous les trimestres, la médiathèque donne rendez-vous aux ados ! La première thématique abordée sera le Japon. Autour d’un petit goûter partagé, venez découvrir des jeux et des livres qui explorent la culture japonaise..

Tout public 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

