Début : Samedi 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00 Avant chaque soirée jeux de société, nous vous attendons pour affronter un ou une adversaire sur le jeu de combat Super Smash Bros. Ultimate pour tenter de briller et remporter le tournoi ! Serez-vous Mario, Sonic, Ike, Zelda ou Kirby ? Combattrez-vous dans le château de la Princesse Peach, dans la forêt enchantée du dinosaure Yoshi ou dans le vaisseau spatial du renard Fox ? À la fin, il n’en restera plus qu’un ou une ! Par l’association Sarreguem’In Games

Tous publics, dès 14 ans..

Tous publics, dès 14 ans.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

